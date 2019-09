Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld /Zeugenaufruf, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Tageswohnungseinbruch / Zeugenaufruf:

26954 Nordenham, OT Rahden, Burhaver Straße

Am Freitag, den 06.09.2019, zwischen 07.00 und 14.30 Uhr, wurde in ein Zweifamilienhaus in der Burhaver Straße in Nordenham eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Eventuelle Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

26954 Nordenham, OT Grebswarden, Burhaver Straße

Am Samstag, den 07.09.2019, gegen 01.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw die Burhaver Straße, aus Richtung Rahdener Straße kommend, in Richtung Martin-Pauls-Straße. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800,- Euro. Da zunächst gemeldet wurde, dass die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Einswarden und Schweewarden ebenfalls alarmiert.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell