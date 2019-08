Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfallzeugen gesucht

Twist (ots)

Heute Nacht ist es gegen 00:55 Uhr in der Straße Am Kreishof zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrer soll dabei aus dem Holunderweg in die Straße Am Kreishof eingebogen sein. Im Anschluss habe er die Kontrolle über den Opel Astra verloren. Der PKW prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeuginsassen gaben an, dass der unbekannte Autofahrer nach dem Verkehrsunfall geflüchtet sei. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden auf der Dienststelle in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegengenommen.

