Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Karambolageunfall mit verletzter Person

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Am Montag, den 18.05.2020, kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer, eine 56-jährige Opel-Astra-Fahrerin, beide aus Künzell, eine 59-jährige Toyota-Corolla-Fahrerin aus Ebersburg sowie eine 21-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Ehrenberg (Rhön) befuhren in dieser Reihenfolge die Dr.-Dietz-Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend in Fahrtrichtung Künzell. An der Ecke Pacelliallee mussten alle vier PKW an der "rot"-zeigenden Ampel zum Halten kommen. Die 21-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr, auf Grund von zu geringem Sicherheitsabstand, auf das Heck des Toyota auf. Daraufhin wurden alle vier PKW aufeinander geschoben. Die 56-jährige Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

