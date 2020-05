Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht zwischen Batten und Wickers

Hilders (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr der noch unbekannte Fzg.-Führer eines silbergrau-metallic farbenen Pkw Skoda, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, die B 458 aus Richtung Hilders-Batten kommend, iin Richtung Wickers. Kurz nach dem Ortsausgang Findlos kam der Skoda in einer leichten Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn ab und fuhr danach ca. 80 Meter parallel zur Fahrbahn im Straßengraben. Dabei wurden nicht nur der Pkw, sondern auch ein Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten beschädigt. Der Unfallverursacher verließ danach pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hilders nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06681-96120), auch an jede andere Polizeistation oder über die Onlinewache der hessischen Polizei

