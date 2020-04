Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Rettungseinsatz - 44-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Ein Polizeieinsatz wegen eines medizinisches Notfalls verlief für Beamte des Polizeireviers Sindelfingen am Montagabend im Wohngebiet Grünäcker in Maichingen anders als erwartet. Ein 44-jähriger Mann wählte gegen 19.25 Uhr den Notruf und teilte mit, dass seine Freundin medizinische Hilfe benötigen würde. Seinen Angaben nach, habe sie Alkohol und Tabletten zu sich genommen. Eine Streifenwagenbesatzung rückte sofort aus. Der Rettungsdienst wurde zeitgleich alarmiert. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurden sie von dem 44-Jährigen vor dem Haus schroff empfangen, da er mit dem Rettungsdienst gerechnet hatte. Er begab sich hierauf in das Haus und schloss die Tür. Nur indem die Polizisten bei verschiedenen Bewohnern klingelten, gelang es ihnen das Haus zu betreten. Als der Anrufer schließlich seine Wohnungstür einen Spalt öffnete, versuchten die Beamten in die Wohnung zu gelangen. Sie mussten sich gegen die Tür stemmen, da der Mann diese wieder schließen wollte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den Polizisten und dem 44-Jährigen, der sie in der Wohnung nicht zu der 42-jährigen Frau vorlassen wollte. Die Beamten konnten jedoch erkennen, dass sie im Wohnzimmer am Boden lag und offensichtlich medizinische Hilfe benötigte. Doch der Mann leistete derart heftig Widerstand gegen die Polizisten und schrie umher, dass sie, obwohl es ihnen schließlich gelang ihm Handschließend anzulegen, nicht von ihm ablassen konnten, um sich um die Frau zu kümmern. Selbst als der Rettungsdienst eingetroffen war und die 42-Jährige medizinisch versorgte, wehrte sich der Mann weiterhin und brüllte umher. Die Frau musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Streifenwagenbesatzung übernahm nun den 44-Jährigen, der von einer zweiten Krankenwagenbesatzung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann, der im Zuge der Widerstandhandlung leichte Verletzungen erlitten hatte, beruhigte sich plötzlich. Nach einem positiv verlaufenen Atemalkoholtest und einer Untersuchung, bei der er sich wieder unkooperativ zeigte, wurde er auf freien Fuß entlassen. In der Wohnung fanden die Polizisten zahlreiche Tablettenpackungen und Utensilien, die zum Konsum von Cannabis benutzt werden. Der 44-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Behinderung von hilfeleistenden Personen und versuchter Körperverletzung rechnen. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

