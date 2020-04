Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1126 /L1100 /Murr: Polizei stellt bei Unfallaufnahme Alkoholisierung fest

Ludwigsburg (ots)

Ein 34-Jähriger meldete am Montag gegen 21:00 Uhr der Polizei, dass eine 48-Jährige mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1126 kurz vor der Einmündung in die Landesstraße 1100 gegen seinen Sattelauflieger gefahren sei. Der Mann war mit seinem LKW auf der Landesstraße 1126 in Richtung der Landesstraße 1100 unterwegs, als ihm der Audi in der letzten Kurve vor der Einmündung entgegenkam. Im Begegnungsverkehr streiften sich dann beide Fahrzeuge. Während am Sattelauflieger kaum Spuren zu finden waren, hatte der Audi auf der linken Seite einen stark eingedrückten Kotflügel und Streifspuren am Außenspiegel. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht bezifferbar. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Marbach Alkoholgeruch bei der 48-Jährigen fest. Nach einem Atemalkoholtest bestand der Verdacht einer Alkoholisierung, so dass die Frau sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein wurde von den Beamten einbehalten.

