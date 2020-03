Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Waldbronn - Einbruch in Physiotherapie Praxis und Tagespflegestätte

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in eine Physiotherapie Praxis, sowie in eine Tagespflegestätte in Waldbronn am Rathausmarkt ein.

Bei beiden Einrichtungen wurden jeweils Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend die Räume, sowie die Spinde der Mitarbeiter nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde Bargeld im vierstelligen Bereich. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich tagsüber mit dem Polizeiposten Albtal unter 07243-67779 in Verbindung zu setzen.

Larissa Scholl, Pressestelle

