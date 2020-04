POL-LB: Unfallflucht in Ditingen; Verkehrsunfall in Korntal-Münchingen und in Kornwestheim; Zeugen nach Körperverletzung in Gerlingen gesucht; Vorläufige Festnahme in Asperg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: VW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Polo, der am Montag zwischen 17:00 und 19:30 Uhr in der Benzstraße in Ditzingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07156 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen.

Korntal-Münchingen: Unfall beim Linksabbiegen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13:00 Uhr in Münchingen ereignete. Eine 34-jährige VW-Golf-Lenkerin wollte stadtauswärts von der Stuttgarter Straße nach links in die Kornwestheimer Straße abbiegen. Hierbei achtete sie vermutlich nicht auf einen entgegenkommenden VW Golf, dessen 39 Jahre alter Fahrer von der B 10 kam und geradeaus in die Stuttgarter Straße fahren wollte. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Beide waren bei Grün zeigender Ampel gefahren. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge schließlich zusammen, wodurch der 39-jährige Mann leicht verletzt wurde. Beide Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kornwestheim: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Montag gegen 10:00 Uhr war eine 19-jährige Renault-Lenkerin in Kornwestheim auf der Lange Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Von der Lange Straße wollte sie nach links in die Straße "Bädergäßle" abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie beim Abbiegemanöver einen entgegenkommenden 36 Jahre alten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Während das Motorrad auf die Motorhaube des Renault aufgeladen wurde, schleuderte der 36-Jährige über das Lenkrad seines Zweirads und stürzte auf den Asphalt. Er erlitt leichte Verletzungen, die im weiteren Verlauf ärztlich behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge der beiden Verkehrsteilnehmer waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.500 Euro.

Gerlingen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei noch unbekannte Männer, die am Montag gegen 22:10 Uhr ihr Unwesen in Gerlingen getrieben haben. Im Bereich Wacholderweg/Zedernweg sollen die beiden Unbekannten auf der westlichen Seite des "Breitwiesensees" zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahre angesprochen und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dies wurde von den beiden zunächst verneint. Die Täter gaben daraufhin zu verstehen, dass auch eine kleinere Bargeldsumme sowie Zigaretten ausreichen würden. Anschließend soll es zu einem Gerangel zwischen allen Beteiligten gekommen sein. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung soll einer der beiden Täter den 22-Jährigen erst gewürgt und anschließend mit der Faust geschlagen haben. Als sein 23 Jahre alter Begleiter ihm zu Hilfe eilte, wurde er mutmaßlich von dem anderen Täter weggeschubst. Im weiteren Verlauf ließen die Angreifer von ihren Opfern ab und rannten ohne Beute in Richtung der Feuerbacher Straße davon. Polizeilich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Folgende Personenbeschreibungen liegen der Polizei vor:

Täter 1: 175 cm groß, dünn, dunkler Teint, leichter Bauchansatz, dunkle kurze Haare, sprach gutes Deutsch und war dunkel gekleidet

Täter 2: 175 cm groß, stämmig, dunkler Teint, auffälliger langer Vollbart, dunkle kurze Haare, sprach ebenfalls gutes Deutsch und war dunkel gekleidet, darüber hinaus trug er einen grauen Hoody mit Kapuze sowie eine Überziehweste

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzten.

Asperg: 29-Jähriger vorläufig festgenommen

Nach dem Hinweis eines 19-Jährigen hat die Polizei am Montag kurz nach 18:00 Uhr einen 29-jährigen Mann in Asperg vorläufig festgenommen. Gegen 17:50 Uhr soll der Mann in der Badstraße mit herunter gelassener Hose auf einer Bank gesessen sein und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Der 19-jährige Fußgänger beobachtete dieses Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei. Anschließend zog sich der Mann seine Hose wieder an und lief davon. Im Zuge einer eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der Tatverdächtige im näheren Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand wurde schließlich zum Polizeirevier Kornwestheim transportiert. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen letztendlich in einer städtischen Notunterkunft untergebracht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen rechnen.

