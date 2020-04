Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Palette mit Baustoffen von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht; Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Supermarkt verursacht 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Palette mit Baustoffen von Baustelle gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 6:30 Uhr, von einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Schönaich eine Palette mit Baustoffen. Der Kleber für Fassadenarbeiten war auf dem mit einem Bauzaun abgegrenzten Areal gelagert. Da die Palette wenige Meter weiter gefunden wurde, dürfte der Kleber umgeladen worden sein. Der Wert des gestohlenen Klebers wird auf circa 800 Euro geschätzt. Hinweise können beim Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 67700 0 abgegeben werden.

Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Supermarkt verursacht 4.000 Euro Sachschaden

Gestohlen wurde anscheinend nichts, allerdings verursachte ein Einbruch in der Montagnacht zwischen 1:00 Uhr und 1:10 Uhr in einen Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße in Herrenberg - Gültstein circa 4.000 Euro Sachschaden. Der oder die Täter drangen über das Dach in das Gebäude ein und beschädigten es dabei. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Hinweise unter 07032 2708 0 entgegen.

