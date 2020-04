Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim/L 1115: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf Höhe der BAB 81/Autobahnanschlussstelle Mundelsheim/Auffahrt Stuttgart ereignete sich am Montag gegen 06:45 Uhr ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll an der Örtlichkeit ein noch unbekannter Lkw-Fahrer von einem Linksabbiegestreifen auf den Geradeausstreifen der Landesstraße 1115 eingeschert sein. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin eine 27-jährige Opel-Lenkerin auf der L 1115 abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Eine nachfolgende VW-Lenkerin, die ebenfalls 27 Jahre alt ist, erkannte den Bremsvorgang mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Unbekannte, der möglicherweise am Steuer eines Lkw Kipper saß, fuhr unterdessen davon und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

