Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zweiradfahrer bei Unfall auf der K 1633 schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzung erlitt ein 23 Jahre alter Zweiradfahrer, der am Sonntag gegen 18.10 Uhr auf der Kreisstraße 1633 bei Löchgau in einen Unfall verwickelt war. Der jungen Mann hatte mit weiteren fünf Gleichgesinnten eine Ausfahrt mit ihren Simson Schwalben (Kleinkraftrad) unternommen. Sie waren hintereinander auf der Königsstraße von Freudental kommend unterwegs. Mutmaßlich wollten die vorausfahrenden Zweiradlenker auf Höhe der Abzweigung Richtung Löchgau nach rechts auf ein asphaltiertes Stück Feldweg abbiegen und setzten ihre Blinker. Dies erkannte der 23-Jährige, der sich an vorletzter Position befand, wohl zu spät und fuhr auf seinen 21 Jahre alten Vordermann auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen 28 Jahre alten Zweiradfahrer aufgeschoben. Der 23- und der 21-Jährige stürzten aufgrund des Zusammenstoßes. Der 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Freudental befand sich mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell