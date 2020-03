Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Angebrannte Mahlzeit

Offenburg (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen führte am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Okenstraße. Ein 36-Jähriger hatte vermutlich vergessen, dass er Essen auf dem Herd hatte und dieser noch in Betrieb war. Die Wohnung und der komplette Gebäudekomplex wurden durch die Feuerwehr gelüftet und anschließend wieder freigegeben. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

