Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Heiße Asche entsorgt

Sinzheim (ots)

Ein Gebäudebrand in der Hauptstraße wurde der Polizei kurz vor 4 Uhr gemeldet. Vor Ort stellten die verständigten Polizeistreifen aus Baden-Baden und Rastatt fest, dass ein Schuppen in Brand geraten war. Die Feuerwehr Sinzheim konnte denBrand löschen und somit ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Bewohner am Mittwochabend heiße Asche im Schuppen entsorgt und könnte die Ursache für die Brandentstehung sein. Die Beamten des Polizeiposten Oos habendie Ermittlungen übernommen. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro.

