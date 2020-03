Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vorläufige Festnahme nach Raubüberfall auf Tankstelle

Oberkirch (ots)

Ein zunächst unbekannter junger Mann hat im Verlauf des Dienstagabends eine Tankstelle in der Appenweierer Straße überfallen und hierbei Bargeld erbeutet. Den Ermittlern der Kripo gelang in der Zwischenzeit die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Räubers.

Nach derzeitigem Sachstand soll der mit einem weißen Tuch maskierte Täter das Geschäft kurz vor 22 Uhr betreten und vom anwesenden Kassierer mit vorgehaltener Pistole die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete der Vermummte mit seiner Beute in Richtung Bahnhof.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminalpolizei Offenburg, welche von einer Besatzung der Polizeihubschrauberstaffel unterstützt wurden, geriet noch in der Nacht auf Mittwoch ein 17-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen. Am heutigen Mittwochmorgen wurden in diesem Zusammenhang unter Einbindung von Spezialkräften zwei Wohnungen in Oberkirch und Oppenau durchsucht. Hierbei gelang den Ermittlern die vorläufige Festnahme des tatverdächtigen Jugendlichen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet.

/ya

