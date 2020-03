Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Bei Nässe Kontrolle verloren

Lahr (ots)

Rund 11.000 Euro Schaden hatte am Dienstagnachmittag ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer auf der A5 bei Lahr zu beklagen. Der Mann war gegen 14:40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse in nördlicher Richtung unterwegs, als er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regnerischen Witterungsverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch schleuderte er zunächst in die Mittelleitplanke und wurde nach rechts abgewiesen. Nachdem er dort mit der rechten Leitplanke kollidierte, kam er mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Zur Räumung der Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg die Autobahnmeisterei angefordert werden. Währenddessen wurde der Mercedes durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 22-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell