Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auf die falsche Spur gekommen

Kehl (ots)

Vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnis ist ein Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen in der Großherzog-Friedrich-Straße einem Bus folgend auf einen nur für Busse freigegebenen Fahrstreifen geraten, der durch einen hydraulisch absenkbaren Poller gesperrt ist. Als der 45-Jährige sein Missgeschick bemerkte, versuchte er zurückzusetzen und prallte hierbei gegen den mittlerweile wieder ausgefahrenen Poller. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

