Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim -Gebäudebrand -Nachtragsmeldung-

Ettenheim (ots)

Die Untersuchungen zur Brandursache des am Mittwochmorgen in Flammen gestandenen Wohnhauses sind weiterhin im Gange. Nach derzeitigem Sachstand werden hierzu ein Sachverständiger und Kriminaltechniker hinzugezogen. Der genaue Termin zur Begutachtung steht noch nicht fest. Entgegen der Erstmeldung handelt es sich bei dem Anwesen in der Schulstraße um ein Einfamilienhaus. Die unverletzten Bewohner, drei Erwachsene und zwei Kinder, sind bei Verwandten untergekommen. Der Sachschaden konnte zwischenzeitlich präzisiert werden und wird nun auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

/wo

Ursprungsmeldung vom 11.03.2020, 8:05 Uhr

Ettenheim -Gebäudebrand

Die Ursache eines Gebäudebrands am Mittwochmorgen in der Schulstraße ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass gegen 7 Uhr Flammen aus dem Dachstuhl eines Zweifamilienhauses schlugen. Die Bewohner, eine fünfköpfige Familie und zwei Hunde, konnten sich selbständig ins Freie retten. Nach aktuellen Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Ettenheim und Münchweier sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar; der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell