POL-OG: Achern, A5 - Berauscht auf der Autobahn

Achern (ots)

Die Verkehrskontrolle durch Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl zieht für einen 28-jährigen Autofahrer Strafanzeigen und ein Fahrverbot nach sich. Der Mann wurde am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr am Steuer seines Renaults auf der Südfahrbahn bei Achern einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle auf dem Parkplatz Feldmatt konnte aus dem Fahrzeug des Endzwanzigers ein deutlicher Marihuana-Geruch festgestellt werden. Der Fahrer machte auf die Beamten den Eindruck, als er ob unter dem Einfluss des Rauschmittels stehen würde. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis. Neben kleinen Mengen an Marihuana und Haschisch, an verschiedenen Plätzen im Auto versteckt, konnte auch ein kleiner Kuchen mit berauschendem Inhalt festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme sieht der Mann nun seinem Strafverfahren entgegen.

