Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191230.3 Schwartbuck: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern - Zeugen gesucht

Schwartbuck (ots)

Beamte der Polizeistation Lütjenburg suchen Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen zwei PKW-Führern, bei der auch ein Messer eine Rolle spielte. Es kam dort außerdem zu einer kurzfristigen Verkehrsbehinderung, die von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein muss.

Am Samstag, den 28. Dezember, kam es zwischen zwei 58- und 26-jährigen Männern zu einem Streit. Auslöser soll eine Situation im Straßenverkehr gewesen sein. Einer der beiden Männer soll hierbei ein Messer in der Hand gehalten und den anderen an dessen Hand verletzt haben. Weitere Details werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Die ermittelnden Polizisten suchen nun Zeugen, die im Bereich der Dorfstraße gegen 14:30 Uhr Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 04381-906331 bei den Kollegen in Lütjenburg.

Oliver Pohl

