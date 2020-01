Polizei Düsseldorf

POL-D: Mysteriöse Unfallflucht auf der A46 bei Mönchengladbach - Fahrer und Beifahrer eines Audis fliehen verletzt vom Unfallort - Beifahrer schwerstverletzt zurückgelassen

Düsseldorf (ots)

Eine mysteriöse Unfallflucht beschäftigte die Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach am Neujahrsmorgen, 1. Januar 2020, 3.07 Uhr, bei Mönchengladbach auf der A46 in Richtung Brilon. Den ersten Ermittlungen zur Folge fuhr ein Audi A3 mit Kennzeichen aus Heinsberg auf dem rechten Fahrstreifen der A46 in Richtung Brilon. Aus bisher unbekannter Ursache prallte der A3 dann auf einen vorausfahrenden Ford Mondeo aus Mönchengladbach. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Ford nach rechts von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld. Hier überschlug sich der Pkw mehrfach. Der Audi kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer und dessen Beifahrer flüchteten daraufhin fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Ein weiterer Mitfahrer, ein 31-Jähriger aus Wassenberg, blieb schwerverletzt im Fond des Fahrzeuges zurück. Der Fahrer des Ford Mondeo, ein 52-Jähriger aus Erkelenz, musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack befreit werden. Die beiden Verletzten kamen mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Lebensgefahr konnte anfänglich nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei suchten großräumig nach dem flüchtigen Fahrer und dem Beifahrer des A3. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera wurde zur Unterstützung der Suche eingesetzt. Bislang blieb die Suche erfolglos. Auf Grund des Schadensbildes an dem Audi, ist davon auszugehen das beide Fahrzeuginsassen ebenfalls schwere Verletzungen davontrugen.

Die Polizei Düsseldorf bittet um Hinweise bezüglich des flüchtigen Fahrers und des Beifahrers des Audis. Zeugen die Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort der beiden Unbekannten geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 2 des Polizeipräsidiums Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700.

