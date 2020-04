Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Zwei Totalschäden nach Auffahrunfall; Ludwigsburg: Kleinkraftrad gestohlen

L1140 / Ludwigsburg: Zwei Totalschäden nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall am Montag gegen 13:45 Uhr auf der Landesstraße 1140 bei Ludwigsburg waren die beiden beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine 27-Jährige befuhr mit einem Peugeot von Ludwigsburg kommend die Landesstraße in Richtung Anschlussstelle Ludwigsburg - Süd und Möglingen. Als die Ampelanlage vor der Anschlussstelle auf Gelb schaltete, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dies gelang einem nachfolgenden 70-Jährigen in seinem Mercedes nicht mehr, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Aufprall wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro am Peugeot und circa 10.000 Euro am Mercedes. Während der Bergung und Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise gesperrt werden. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen waren, reinigte die Straßenmeisterei die Fahrbahn.

Ludwigsburg: Kleinkraftrad gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 6:00 Uhr und 16:00 Uhr ein in der Gämsenbergstraße in Ludwigsburg abgestelltes Kleinkraftrad. Das mittels Lenkradschloss gesicherte Kleinkraftrad der Marke Generic Zhejiang Qian Jia hatte die Farben schwarz und orange. Der Wert wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

