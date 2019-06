Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Blaustein - Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Kontrollen hat die Polizei am Montag in Ulm und Blaustein durchgeführt.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag überprüfte die Polizei den Verkehr an der Neuen Mitte. Binnen einer Stunde ertappten die Polizisten acht Fahrer, die den Gurt nicht angelegt hatten. Zwei telefonierten in verbotener Weise beim Fahren. Ein weiteres Fahrzeug hatte die Umweltplakette nicht angebracht. Und ein Wagen parkte dort falsch.

Bereits kurz nach 7 Uhr hatte eine Streife im Neunkirchenweg ein Auto angehalten. Sofort gab der 19-Jährige am Steuer zu, dass er gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Die unerlaubte Fahrt bringt ihm jetzt eine Strafanzeige ein.

Kurz nach 10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ulmer Straße in Blaustein einen Audifahrer. Der stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Der 26-Jährige musste mit zur Blutprobe und wird jetzt angezeigt.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den die Polizei kurz vor 17 Uhr an fast derselben Stelle überprüfte. Auch hier bekräftigte ein Schnelltest den Verdacht. Außerdem stellte sich heraus, dass der 28-Jährige am Steuer gar keinen Führerschein hat. Das Auto gehörte dem Beifahrer. Der wird jetzt auch angezeigt, weil er die verbotene Fahrt erlaubt hat.

Mit ihren ständigen Kontrollen sorgt die Polizei für mehr Sicherheit auf der Straße. Sie stoppt Fahrer im Rausch oder mit mangelhaften Fahrzeugen oder solche, die zu schnell unterwegs sind oder rücksichtslos fahren. Denn wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, gefährdet andere. Deshalb drohen in solchen Fällen Anzeigen mit Folgen wie Bußgeldern, Geldstrafen, Führerscheinentzug oder auch mal die Beschlagnahme des Autos. Damit alle sicher ankommen.

+++++++++++ 1131514 1129166 1130964 1134081

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell