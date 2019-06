Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorrad kollidiert mit Traktor

Leichte Verletzungen erlitt am Montag ein Zweiradfahrer nach einem Unfall bei Dischingen.

Der 16-Jährige war gegen 18.45 Uhr von der Landesgrenze in Richtung Demmingen unterwegs. Als er einen Traktor überholte, bog dieser nach links in Richtung eines Feldwegs ab. Die Honda stieß mit dem Vorderrad des Traktors zusammen, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 65-jährige Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 2.000 und am Traktor auf etwa 500 Euro. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

Schwere Verletzungen erlitt gegen 13 Uhr ein Motorradfahrer in Heidenheim. Der 50-Jährige war mit seiner Piaggio in der Wilhelmstraße unterwegs. Ein 59-jähriger Autofahrer übersah ihn, als er diese aus Richtung Leonhardstraße überqueren wollte. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 3.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht," sagt die Straßenverkehrsordnung und meint damit schon vom ersten Moment an. Jede Unaufmerksamkeit kann zum Unfall führen, manchmal mit schlimmen Folgen. Die Polizei mahnt, die Forderung der StVO ernst zu nehmen. Damit alle sicher ankommen.

