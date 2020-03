Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Schussabgabe auf ein Friseurgeschäft in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es zur Abgabe von mehreren Schüssen auf ein Friseurgeschäft in der Wiesbadener Bahnhofstraße. Hierbei wurde die Schaufensterscheibe beschädigt. Bei dem Vorfall wurden nach jetzigen Ermittlungsstand keine Personen verletzt. Der Tatort ist derzeit zwecks Spurensicherung abgesperrt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345-0 in Verbindung zu setzen.

