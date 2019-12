Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Geldautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag (13.12.2019) wurden Anwohner am Hellweg in Haltern-Sythen um 03.30 h durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Die Zeugen nahmen mindestens zwei Männer wahr, die sich im Bereich der Bank bewegten. In der Einfahrt stand ein dunkler Kleinwagen, der kurze Zeit später wegfuhr. Wieviele Personen im Wagen saßen, ist unklar. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit dem Kleinwagen durch den Kreisverkehr und weiter über die Dorfstraße in Richtung Autobahn A43. Der Wagen soll ein BOR(-kener) Kennzeichen gehabt haben. Der Geldautomat im Vorraum der Bank wurde zerstört, Scheiben des Vorraums sind zerborsten. Zwei Gasflaschen blieben zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen entkommen. Wie hoch der Schaden ist und ob die Täter Beute gemacht haben, wird derzeit geklärt. Zeugen, die in der Nacht vor oder nach der Sprengung einen verdächtigen, dunklen Kleinwagen mit Borkener Kennzeichen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

