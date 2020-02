Polizei Gütersloh

POL-GT: Autobrand im Ortsteil Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (08.02., 01.20 Uhr) geriet ein geparkter Nissan am Lutterweg in Höhe der Ahornallee in Brand.

Das Feuer erfasste zudem ein daneben geparktes Motorrad. Ein Teil der angrenzenden Garage und ein weiteres Auto, ein Opel, wurden durch die Flammen ebenso beschädigt.

Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Gesamtsachschadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell