POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt Schotten (P) Am 18. Mai gegen 13:00 Uhr parkte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Mini Cooper auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vogelsbergstraße. Als sie gegen 20:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Anhand der Beschädigung kann man davon ausgehen, dass ein Kunde des Einkaufsmarktes mit seinem Einkaufswagen gegen das Fahrzeug gestoßen ist und dieses dabei beschädigte. Der Verursacher entfernte sich von dem Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090 Am Pkw entstand Sachschaden von 750 EUR

Fahrradfahrer gestürzt Lauterbach (P) Bereits am 19. Mai gegen 13:15 Uhr parkte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen BMW in der Straße "Neuer Steinweg", in Höhe der Hausnummer 7, ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er einen 65-jährigen Fahrradfahrer, welcher mit seinem roten Herrenrad, verbotswidrig den Gehweg in Richtung Kanalstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dabei verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer leicht Es entstand kein Sachschaden.

