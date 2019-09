Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verkehrsunfall - zwei Verletzte und dreimal Totalschaden

Recklinghausen (ots)

Ein 18-Jähriger aus Essen fuhr, am Dienstag um 20:30 Uhr, mit seinem Auto auf der Braukstraße in Richtung Gladbeck. Im Kreuzungsbereich zur Prosperstraße wollte er nach links abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Autofahren aus Dorsten und einem 45-jährigen Autofahrer aus Essen. Die beiden fuhren auf der Brauckstraße in Richtung Essen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 20-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen aus Essen schwer. Leicht verletzt wurde der 45-Jährige. Beide wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand 10.000 Euro Sachschaden.

