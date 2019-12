Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Streitigkeiten am Bahnhof Hamburg-Altona - Verhaftung

Hamburg (ots)

Zwei Männer stritten verbal vor dem Bahnhof Hamburg-Altona. Anschließend begab sich einer der Beiden in das dortige Bundespolizeirevier, um dies den Beamten mitzuteilen. Die Bundespolizisten suchten nun den anderen Beteiligten auf und überprüften ihn. Er wurde mittels Haftbefehl gesucht.

Am 22.12.2019 gegen 00:15 Uhr waren ein 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 68-jähriger ebenfalls deutscher Staatsangehöriger vor dem Bahnhof Hamburg-Altona miteinander in einen verbalen Streit geraten. Im Zuge dessen drohte der 54-Jährige dem 68-Jährigen an, "ihm mit der Stahlkappe seines Stiefels gegen den Kopf zu kicken".

Dies beeindruckte den Älteren wenig, er wollte es aber den Beamten des dortigen Bundespolizeireviers wenigstens mitteilen.

Die Bundespolizisten stellten daraufhin den Kontrahenten zur Rede.

Eine Überprüfung der Person ergab, dass der Mann seit ein paar Tagen durch die Staatsanwaltschaft Hamburg nach zwei Betrugsdelikten per Haftbefehl gesucht wurde.

Er wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt.

Da er den haftbefreienden Betrag von 1800 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Hamburger Haftanstalt überstellt.

Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Hippler

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell