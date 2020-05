Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A 5

Alsfeld (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der A 5, zwischen der AS Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck zu einem Auffahrunfall mit fünf Pkw, wobei eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 Euro entstand.

Die fünf beteiligten Pkw befuhren hintereinander den mittleren Fahrstreifen in Richtung Kassel. Als der erste Pkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zur Kollision der nachfolgenden vier Pkw mit dem vorderen Fahrzeug. Ob die nachfolgenden Pkw auf ihren Vordermann auffuhren oder aufgeschoben wurden, bedarf weiterer Ermittlungen. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin im vierten Fahrzeug wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus Alsfeld gebracht. Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw musste durch Abschleppdienste geborgen werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

