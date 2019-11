Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneuter Einbruchsversuch scheitert

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Zum zweiten Mal ist ein Tierbedarfsgeschäft zum Ziel von Einbrechern geworden.

Bereits am 30. Oktober 2019 brachen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume ein (wir berichteten https://s.rlp.de/Brgqo). Sie richteten hohen Sachschaden an.

In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte erneut in das Geschäft einzubrechen. Der Inhaber stellte am Montagmorgen entsprechende Beschädigungen an der Eingangstür und den Fenstern fest. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, Türen oder Fenster aufzuhebeln und in das Innere vorzudringen. Es blieb bei einem Sachschaden, dessen Höhe noch nicht feststeht.

Auch diesmal bittet die Polizei Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |mhm

