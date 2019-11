Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei stoppt verkehrsunsicheres Auto

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In der Grünstadter Straße hat die Polizei am Montagabend ein nicht verkehrssicheres Auto gestoppt. Der Fahrer des Kombis transportierte 25 Gipskartonplatten und mehrere Metallprofile. Die Platten hatte der 42-Jährige ohne jede Sicherung im Wagen verstaut, die Metallprofile auf dem Fahrzeugdach. Damit seine drei Mitfahrer noch in den Kombi passten, musste der Beifahrer seinen Sitz bis ganz nach vorne schieben und die Lehne maximal aufrecht stellen, dahinter stapelten sich die ungesicherten Gipskartonplatten und zwei weitere Mitfahrer. Die beiden Mitfahrer saßen aufeinander und teilten sich einen Sitzplatz. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er sollte seinen Wagen zuerst in einen verkehrssicheren Zustand versetzen. Weil der Mann uneinsichtig war und ankündigte so weiterzufahren, stellten die Einsatzkräfte vorsorglich seinen Autoschlüssel sicher. Daraufhin beleidigte er die Beamten. Neben einem Bußgeld wegen des verkehrsunsicheren Zustandes seines Wagens, kommt auf den 42-Jährigen nun auch eine Strafanzeige zu. |erf

