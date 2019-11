Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Paketzusteller ist am Montag in der Ortslage von der Polizei angehalten worden. Der 31-Jährige was mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug unterwegs. An seinem Transporter waren beide Vorderreifen abgefahren. Die Reifen hatten kein Profil mehr. Auf den Fahrer und den Fahrzeughalter kommen deshalb ein teures Bußgeld und mindestens jeweils ein Punkt im Verkehrszentralregister zu. Seine Fahrt durfte der Paketzusteller nicht fortsetzen. Den Autoschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher. |erf

