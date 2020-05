Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Basaltsteine von Wiesenfläche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Basaltsteine von Wiesenfläche gestohlen

Bad Hersfeld - Von einer Wiese in der Feldgemarkung zwischen den Straßen "In den Giesen" und "An der Haune" stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (12.05.) und Mittwochmittag (13.05.) rund 20 jeweils über einen Meter große Basaltsteine im Gesamtwert von circa 600 Euro. Zum Abtransport nutzten die Täter möglicherweise einen Kran-Lkw.

