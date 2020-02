Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ein schwer verletzter Fußgänger auf der B64 vor Höxter; Höxter, den 01.02.2020, 05:48 Uhr

Höxter (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um 05:48 Uhr kam es auf der B64 kurz vor dem südlichen Ortseingang Höxter zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen ging ein alkoholisierter 24-jähriger Fußgänger auf der Bundesstraße linksseitig in Richtung Godelheim. Eine 56-jährige Pkw Fahrerin befuhr die Straße aus Godelheim kommend in Richtung Höxter. Der Fußgänger wurde von der rechten Seite des Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Die Pkw-Fahrerin musste vor Ort durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch versorgt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, er wurde an einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt, an ihm entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000,-EUR. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. /Bat.

