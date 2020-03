Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter beschädigte Reifen an Streifenwagen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rathausstraße 24.03.20, 07.40 - 13.45 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem beschädigten Streifenwagen, bei dem im Laufe des Dienstags in der Rathausstraße zwei Reifen der Fahrerseite beschädigt wurden. Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat an dem VW Up zwischen 07.40 Uhr und 13.45 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel nach dem Strafgesetzbuch aufgenommen. Die Strafbestimmung zieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460.

