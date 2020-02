Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB A81, AS Villingen-Schwenningen - AS Rottweil) Beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn anderes Auto übersehen - 8000 Euro Schaden

Bundesautobahn A81, AS Villingen-Schwenningen - AS Rottweil (ots)

Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8000 Euro ist es am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil etwa auf Höhe Deißlingen auf der Bundesautobahn A81 gekommen. Ein 64-jähriger Fahrer eines E-Klasse Mercedes war auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil ein langsamer fahrendes Auto überholen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah der Mann einen Ford Focus, dessen 21-jähriger Fahrer bereits im Begriff war, den Mercedes und das vorausfahrende Auto auf der linken Fahrspur zu überholen. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Wagen wurden keine Personen verletzt. Beide Autofahrer konnten ihre bei dem Unfall beschädigten Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Halten bringen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den nicht mehr fahrbereiten Ford des jüngeren Beteiligten.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell