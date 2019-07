Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrerin angefahren und verletzt

Celle (ots)

Heute Morgen (Do, 25.07.2010) übersah ein 22 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen von der Erichsgasse in die Straße "Neustadt" eine Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 59-Jährige hatte den Bürgersteig befahren und war von rechts gekommen. Bei dem Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell