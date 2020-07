Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Sinspelt und Neuerburg

Neuerburg (ots)

Am 03.07.2020 gegen 07:35 Uhr kam es auf der L4 zwischen Neuerburg und Sinspelt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 18 Jährige Fahrzeugführer des PKW auf regennasser Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern, worauf er von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die beiden Fahrzeuginsassen des PKW wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Möglicherweise wurde der verunfallte PKW durch einen entgegenkommenden silbernen PKW geschnitten. Dabei könnte es sich um einen Volvo, Typ XC handeln. Die L4 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Fahrer des silbernen PKW, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, oder dem eventuell unfallbeteiligten PKW machen können, werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten. Hierbei wären insbesondere die Fahrzeugführer interessant, welche die Unfallstelle als erstes, aus Richtung Sinspelt kommend, erreichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Tel.: 06561-9680-0

Telefax 06561-96850





Telefon: 06561-9685-0

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell