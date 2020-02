Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Hotel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

In der Nacht vom 02.02. auf 03.02.2020, gg. 01.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Hotel in der Sonnhalde ein.

Beim Durchwühlen der Schränke entstand offensichtlich erheblicher Lärm, sodass die Hotelbesitzerin geweckt wurde. Nachdem diese das Licht im Gebäudekomplex einschaltete, flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Nach ersten Einschätzungen wurde nur ein geringer Geldbetrag entwendet, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an einer Eingangstüre, sowie der Inneneinrichtung.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07653/964390 bzw. 07651/93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 07651 9336-122

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell