Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sechs Autos beschädigt - 7.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Nach einer Serie von sechs beschädigten Autos schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf mindestens 7.000 Euro ein. Am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr, wurde den Beamten ein 24-jähriger Mann gemeldet, der im Bereich der Briloner Straße zahlreiche Kraftfahrzeuge beschädigen würde und weiter in Richtung des Alter Elfser Weges unterwegs sei. Im Bereich der Niederbergheimer Straße konnte der mutmaßliche Täter dann angetroffen werden. Der 24-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten durch die Beamten in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht auf der Wache in Soest verbringen. (reh)

