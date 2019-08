Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Autoreifen an drei PKW zerstochen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, 12.08., 12 Uhr bis Montag, 26.08., kurz nach Mitternacht, zerstach ein bislang unbekannter Täter die Autoreifen dreier PKW, die in der Hans-Thoma-Straße, in Höhe der Edeka-Filiale, geparkt waren. An dem Seat, Toyota und Mercedes-Benz wurde jeweils mindestens ein Reifen beschädigt, sodass die Geschädigten sich nun um einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmern müssen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

