POL-WL: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht ++ Seevetal/Ramelsloh - Lagerhalle aufgebrochen ++ Buchholz/Sprötze - Drogen im Blut ++ Brackel - Im Begegnungsverkehr kollidiert

Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Bereits am 29. Mai ereignete sich in der Rathausstraße eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei einen wichtigen Zeugen sucht. An diesem Tag waren die Aufbauarbeiten zum Winsener Stadtfest in vollem Gange. Gegen 08.10 Uhr war ein unbekannter Mann mit seinem Transporter gegen einen in Höhe der Hausnummer 7 abgestellten Schaustelleranhänger gefahren. Von dem Anhänger, der einen Ballwurfstand beinhaltet, wurden große Teile der Beleuchtung und der Verkleidung abgerissen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen sahen aus der Ferne, wie der Fahrer des Transporters, ein ca. 35 bis 45 Jahre alter Mann mit schwarzen, nach hinten gekämmten Haaren, seinen Außenspiegel zurechtrückte und Teile beiseite schob, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Dabei soll der Unfallfahrer von einem Zeugen angesprochen worden sein. Dieser Zeuge soll auch Fotos vom Geschehen gemacht haben. Leider hat er sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Dieser Zeuge wird gebeten, unter der Telefonnummer 04171 7960 mit den Beamten in Winsen Kontakt aufzunehmen.

Seevetal/Ramelsloh - Lagerhalle aufgebrochen

An der Marxener Straße haben Diebe am Mittwoch eine Lagerhalle aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mitternacht und 07 Uhr. Aus der Halle sowie einem Nebengebäude stahlen die Täter anschließend Gartengeräte und Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Buchholz/Sprötze - Drogen im Blut

Eine 32-jährige Frau ist am Mittwoch von der Polizei kontrolliert worden, als sie mit ihrem Ford gegen 23 Uhr auf der Hannoverschen Straße unterwegs war. Den Beamten war die defekte Beleuchtung am Wagen aufgefallen. Bei der Überprüfung machten die Polizisten auch einen Drogentest mit der Frau. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain an. Daraufhin wurde der 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher.

Brackel - Im Begegnungsverkehr kollidiert

Eine 47-jährige Frau ist heute bei einem Verkehrsunfall auf der Hanstedter Straße leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 00.25 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Hanstedt unterwegs, als ihr in Höhe der Dorfstraße ein 26-Jähriger mit einem Traktorgespann entgegen kam. Beide Fahrzeuge trafen sich seitlich. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Sowohl die 47-Jährige, als auch der Traktorfahrer behaupteten, dass der jeweils andere die Mittellinie überfahren und so den Zusammenstoß verursacht habe.

