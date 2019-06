Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb bekam nicht genug - Festnahme ++ Neu Wulmstorf und Winsen - Tageswohnungseinbrüche ++ Hollenstedt - Radfahrerin schwer verletzt ++ Hanstedt - Gegenverkehr übersehen

Garstedt (ots)

Ladendieb bekam nicht genug - Festnahme

Ein 33-jähriger Mann ist am Montagnachmittag vorläufig festgenommen worden, nachdem er in einem Lebensmittelgeschäft zum zweiten Mal etwas gestohlen hatte. Bereits am Mittag hatte der Mann mit einem unbekannten Komplizen das Geschäft an der Bahnhofstraße aufgesucht und mehrere Flaschen Spirituosen in einen Rucksack gesteckt. Damit waren die beiden durch den Kassenbereich gelaufen, ohne die Waren zu bezahlen. Die Tathandlung war auf einem Überwachungsvideo dokumentiert worden.

Gegen 17 Uhr suchte der 33-Jährige das Geschäft erneut auf. Dieses Mal steckte er mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack. Aufgrund der Videoaufzeichnung vom Mittag war der Mann den Mitarbeitern allerdings sofort aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei die den 33-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnahm. Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Neu Wulmstorf und Winsen - Tageswohnungseinbrüche

Am Montag registrierte die Polizei zwei Tageswohnungseinbrüche. In Neu Wulmstorf, im Ortsteil Elstorf-Bachheide hebelten die Täter in der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Am Berge auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten hierbei Schmuck.

In Winsen traf es ein Einfamilienhaus im Gartenweg. Dort brachen die Täter in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 16:30 Uhr eine Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Die Diebe brachen ein Wertgelass aus der Verankerung und nahmen es mit.

In beiden Fällen ist die Schadenshöhe noch unbekannt.

Hollenstedt - Radfahrerin schwer verletzt

Auf der Estetalstraße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann wollte gegen 8:20 Uhr mit seinem PKW von einem Parkplatz in die Estetalstraße einfahren. Hierbei missachtete er beim Befahren der Parkplatzzufahrt eine 71-jährige Frau, die mit ihrem E-Bike auf dem Geh- und Radweg die Zufahrt kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 71-jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hanstedt - Gegenverkehr übersehen

Bei dem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße sind am Montagnachmittag vier Beteiligte zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 15:05 Uhr wollte ein 29-jähriger Mann, der mit seinem PKW von Hanstedt in Richtung Asendorf unterwegs war, nach links in die Straße Vor dem Bruch abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 51-jährigen Frau. Die Fahrzeuge prallten nahezu frontal zusammen. Der Unfallverursacher, die 51-Jährige sowie ihre Mitfahrer (ein fünfjähriges Mädchen und ein 27-jähriger Mann) wurden bei den Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt. Sie alle kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell