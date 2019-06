Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit 180 km/h über die Landstraße ++ Seevetal/Meckelfeld - Kühlanhänger aufgebrochen ++ Marschacht - Radfahrerin leicht verletzt

Salzhausen (ots)

Mit 180 km/h über die Landstraße

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg ist in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei gestoppt worden, nachdem er sich mit einem noch unbekannten Autofahrer ein illegales Rennen geliefert hatte. Gegen 23.55 Uhr fielen Beamten der Polizei Winsen zwei Pkw auf, die in Salzhausen aus einer Nebenstraße in die Lüneburger Straße in Richtung Luhmühlen einbogen. Beide Fahrzeuge fuhren mit äußerst kurzem Abstand und deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten folgten den Fahrzeugen durch Luhmühlen bis nach Westergellersen. Auf Teilstücken der Landstraße erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von rund 180 km/h. Erst in Westergellersen gelang es den Polizisten, die beiden Pkw durch Anhaltesignale zu stoppen.

Als sich die Beamten dem ersten Fahrzeug, einem dunklen Passat Variant näherten, setzte der zweite Fahrer seine Fahrt mit seinem Kleinwagen fort und konnte unerkannt entkommen. Der 19-jährige Passatfahrer räumte ein, sich mit dem zweiten Fahrer ein Rennen geliefert zu haben. Angaben zu dessen Identität machte er bislang nicht.

Gegen den Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind und die Angaben zu dem Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Kühlanhänger aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 10 Uhr haben Diebe einen Kühlanhänger an der Straße Himmelsbruch aufgebrochen. Der Anhänger stand unweit eines Imbisswagens am Pulvermühlenteich. Die Diebe erbeuteten Getränke und Lebensmittel im Wert von rund 1.500 Euro. Auch am Imbisswagen machten sich die Täter zu schaffen. Allerdings gelang es ihnen nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise nimmt die Polizei in Meckelfeld unter der Telefonnummer 040 7683188 entgegen.

Marschacht - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 19-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 18 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Elbuferstraße in Richtung Winsen unterwegs, als eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw aus der Straße Hinterm Hofe in die Elbuferstraße einbiegen wollte. Als die 54-Jährige anfuhr, übersah sie die von rechts kommende Radlerin. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

