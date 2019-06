Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Maschen - Erfolglose Suche nach Vermisstem

Maschen (ots)

Am Montag wurde die Suche nach dem vermissten 22Jährigen am See in Maschen fortgesetzt. Bis in den späten Nachmittag suchten Taucher der Polizei, ein Polizeihund und die Drohne der Polizei nach dem jungen Mann. Die Suche wurde zunächst erfolglos abgebrochen und wird am Dienstag fortgesetzt.

