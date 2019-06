POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Polizeiinspektion Harburg

Buchholz - Einbruch in Tabakgeschäft In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Tabakgeschäft in der Buchholzer Innenstadt eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und entwendeten Tabak, Bargeld sowie Rubbellose.

Buchholz - Fahren unter Alkoholeinfluss Beamte der Polizei Buchholz kontrollierten am frühen Sonntagmorgen einen 67-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Den Fahrer erwartete nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Seevetal/ Maschen- Fahren unter Alkoholeinfluss In dem Alten Postweg in Seevetal/Maschen kontrollierte die Polizei Seevetal am Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr einen Pkw mit einer 24-jährigen weiblichen Fahrzeugführerin. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 2,21 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Meckelfeld-Einbruch in PKW In Seevetal/Meckelfeld in der Straße "Zum großen Moor" schlugen unbekannte Täter am Samstagabend die Seitenscheibe eines dort abgestellten Honda Civic ein. Hieraus wurden anschließend ein Rucksack sowie ein Lautsprecher entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Seevetal (Telefonnr.: 04105- 6200).

Winsen - Unter Alkohol/Drogeneinfluss: Am Samstag, gegen 10.25 Uhr, kontrollierten Beamte in Winsen/Luhe einen 29-jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes. Im Rahmen der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum von Drogen hinwiesen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der 29-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugführer gemeldet, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehend einen Pkw führt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw VW in Winsen/Luhe angehalten und kontrolliert werden. Der 36-jährige Fahrzeugführer hatte eine deutliche Alkoholfahne und schwankte so stark, dass er sich während der Kontrolle am Pkw festhalten musste. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,75 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

