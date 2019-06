Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Maschen - Vermisstensuche nach Badeunfall ++ Buchholz - Einbruch in Einfamilienhaus

Landkreis Harburg

Maschen - Vermisstensuche nach Badeunfall

Ein Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften suchte am Sonntag nach einem Vermissten im See am Maschener Moor. Gegen 16:50 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Badegast im See schwimmen war und nicht wieder aufgetaucht sei. Der 22Jährige war zuvor mit einigen Freunden auf einem Schlauchboot auf dem Wasser gepaddelt. Zeugen begannen zunächst die Suche, welche dann unter anderem durch Feuerwehrkräfte und die Johanniter fortgesetzt wurde. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte der junge Mann nicht gefunden werden. Die Suche wird am Montag fortgesetzt.

Buchholz - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Haus im Kornblumenweg brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag ein. Die Täter hebelten dazu die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluß das komplette Haus. Aus diesem wurde neben etwas Bargeld und Schmuck auch ein Fernseher entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850 entgegen.

