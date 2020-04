Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen - mit Fahrrad Pkw gestreift und geflüchtet

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ist es am Freitag um 10.50 Uhr in der Liptinger Straße in Tuttlingen gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Radfahrer die Liptinger Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 32 kam er nach links und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten blauen Opel Adam, wodurch die Frontscheibe des Pkw zerbarst. Durch den Aufprall zog sich der Radfahrer blutende Verletzungen am Ellbogen und am Kopf zu. Ohne sich um den erheblichen Schaden am Pkw in Höhe von 4.000 EUR zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Beim Radfahrer soll e sich um einen ca. 30 Jahre alten und 170 bis 180 cm großen Mann von schlanker Statur handeln, welcher zur Tatzeit eine rote Basecap trug. In seiner Begleitung befand sich ein ca. sechs Jahre altes Kind mit Fahrrad. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und/oder zum flüchtenden Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/941-185 in Verbindung zu setzen (AM).

Rückfragen bitte an:

Andre Meyer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell