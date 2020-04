Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Rottweil

Konstanz (ots)

Schramberg

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer forstwirtschaftlichen Zugmaschine ist es am Donnerstagmittag gegen 14:25 Uhr im Ortsteil Waldmössingen gekommen. Der 31-jährige Fahrer der Zugmaschine befuhr die Straße "Im Webertal" und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 69-jährigen Fahrradfahrers. Trotz einer Ausweichbewegung konnte der 31-Jährige eine Kollision mit dem Mountainbike nicht mehr verhindern. Der 69-Jährige stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Mit schweren Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wie erst jetzt bekannt wurde, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr einen im Ortsteil Sulgen vor einer Apotheke in der Saulgauer Straße geparkten Pkw Opel. Der Unfallflüchtige beschädigte das abgestellte Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel sowie der Stoßstange und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, zu melden.

Zimmern ob Rottweil

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Vier beschädigte Fahrzeuge sowie Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein alkoholisierter Fahrzeugführer am Donnerstagnachmittag verursacht hatte. Ein 60-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 16:40 Uhr die Straße "Flozbrunnen" in Richtung Bärenburger Straße, als er im Bereich einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung geriet. Trotz Ausweichmanöver des ordnungsgemäß entgegenkommenden 47-jährigen Ford-Fahrers kam es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der VW wurde durch den Zusammenstoß nach links in eine Parkbucht abgewiesen, wo es zu einer weiteren Kollision mit zwei dort ordnungsgemäß geparkten Pkw kam. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Rottweil eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille, so dass der 60-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht wurde. Die Beamten veranlassten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, außerdem wurde der Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt.

